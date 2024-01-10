Seren Serengil'den Zafer Algöz'e ‘Haşırt Dı Blekbord’ davası

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Zafer Algöz, 1999 yılında hayatını kaybeden ünlü komedyen Öztürk Serengil’in özdeşleşmiş sözlerini, replik ve esprilerini sık sık dile getirip, çalkantılı ve şaşalı hayatını bir süredir çıktığı şovlar ve katıldığı YouTube yayınlarında anlatıyor.

Zafer Algöz'ün Öztürk Serengil’in ünlü sözünden esinlenerek ‘Haşırt Dı Blekbord’ kitabını çıkarması Seren Serengil'i rahatsız etti.

Seren Serengil, bu durumdan rahatsızlığını yakın çevresine dile getirip dava açacağını belirterek “Babamın anılarını ve yaşadıklarını anlatıp, onun esprilerini sürekli anlatıyorlar ve bunun üzerinden para kazanıyorlar. Zafer Algöz, babamın sözünü bile çıkardığı kitaba adına vermiş. Sosyal medya hesaplarından bunları anlatıp bir şekilde para kazanıyorlar. Onun hakkını kimseye yedirmem. Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum” dediği iddia edildi.

Seren Serengil'in ayrıca çalkantılı ve şaşalı bir hayat yaşayan ve çevirdiği 300'e yakın film ile Türk komedisine yön vermiş babasının hayatının film olmasına sıcak baktığı iddia edildi.

Serengil'in çevresine “Babam, şu anki tüm komedi oyuncularına ilham olmuş büyük bir isimdi. Onun hayatının ve yaşadıklarının film olmasını isterim. Böyle büyük bir oyuncunun yaşadıkları zaten başlı başına bir film” dediği öğrenildi.