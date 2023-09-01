Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgi odağı olmayı başaran oyuncu Seranay Sarıkaya, bu defa reklam çekimi öncesi paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı

Attığı her adım, paylaştığı her yeni gönderiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Serenay Sarıkaya'nın reklam çekiminden yeni pozları olay oldu.

Özel hayatı ve çekici fiziğini sergilediği paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu defa reklam çekimi öncesi paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sarıkaya, yüzü olduğu giyim markasının kombiniyle yeni fotoğraflar paylaşınca bu sefer sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bandana benzeri bir bezle başını önden kapatan Sarıkaya’nın göbeğini açıkta bıraktığı pozlarını beğenenler de oldu beğenmeyenler de…

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