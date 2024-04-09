Serenay Sarıkaya ülkemizi Amerika’da temsil edecek. 11 Nisan'da gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya ülkemizi Amerika’da temsil edecek. 11 Nisan'da gidiyor
Serenay Sarıkaya, GQ Yaratıcılık Ödülü’nün kazanan kişi olarak 11 Nisan’da Türkiye’yi temsil etmek için Amerika’ya gidecek.

Türkiye'yi temsil eden GQ Yaratıcılık Ödülleri kazanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya dünyanın ilham verici yaratıcıları eşliğinde 11 Nisan'da New York'ta organize edilecek gala gecesinde kırmızı halıda boy gösterecek.

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Şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, gala gecesi için şimdiden hazırlanmaya başladı. Sarıkaya’nın kırmızı halıya hangi kıyafetle çıkacağı merak ediliyor.

Medcezir, Lale Devri ve Fi gibi birçok ünlü yapımda yer alan 31 yaşındaki oyuncu son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştıkları Aile dizisinde rol almıştı.

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