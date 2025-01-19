Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sonunda yakalandı! Mutlu halleri dikkat çekti

Ünlü isimler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in reklam ilişkisi iddiası magazin gündeminden düşmemişti. Bir ara ayrıldıkları konuşulan ikilinin ilişkinin devam ettiği öğrenildi. Reklam ilişki iddialarına karşı sessizliğini koruyan Mert Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son noktayı koymuştu.

Mert Demir yaptığı açıklamada, "Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor. Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SERENAY SARIKAYA İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmış Serenay Sarıkaya da tanık olarak ifade vermişti. Sarıkaya ifadesinde, "İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş insanından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

TRAFİKTE YAKALANDILAR

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile önceki gece Kuruçeşme’de trafikte objektiflere takıldı. Ayrıldıkları konuşulan çift, muhabirleri görünce kahkahalara boğuldu ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalan Sarıkaya ve Demir, ilişkileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Objektiflere yansıyan eğlenceli pozlarla dikkat çeken çift, geceyi hızlıca sonlandırarak yollarına devam etti.