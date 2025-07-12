Serenay Sarıkaya'dan Ayşe Barım çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
Serenay Sarıkaya'dan Ayşe Barım çıkışı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tutuklu menajeri Ayşe Barım için sosyal medyada isyan etti.

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nde sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklanan menajer ve ID iletişim sahibi Ayşe Barım 162 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

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İlk duruşmada Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayşe Barım'ın davası1 Ekim'de devam edilecek.

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SERENAY SARIKAYA SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

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Barım için, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bir mesaj geldi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Sarıkaya, "Noktasından virgülüne her şeyi çok güzel izah etmiş bir yazı. Hiçbir suçu olmadığı aşikar olan, sadece işini yaptığı için ve bir kadın olarak bunca yıl tek başına bu kadar kuvvetli ve başarılı olabildiği için bunları yaşamak zorunda bırakılması, böylesine ağır bir bedel ödettirilmeye çalışılması, gerçekten akla ve vicdana sığmayan bir zulüm. Ayşe Barım hiçbir suçu olmadığı için ve daha kötü bir şey olmadan sağlığına bir an önce kavuşabilmesi için serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkı geri verilmelidir" notunu düştü.

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