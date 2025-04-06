Sergej Jakirovic Kayserispor'u ayağa kaldırdı

Kaynak: İHA
Sergej Jakirovic Kayserispor'u ayağa kaldırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 maçta 17 puan topladı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti.

SADECE 2 MAĞLUBİYET ALDI

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 müsabakada 17 puan topladı. Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor'un Jakirovic yönetimindeki karşılaşmaları şöyle:

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

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