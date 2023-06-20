Sergen Yalçın Bakü'de. Flaş gelişme

Sergen Yalçın, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile görüşme yapmak için Bakü’ye geldi. Yalçın'ın, kısa süre içerisinde 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergen Yalçın Bakü'de. Flaş gelişme

İHA'nın geçtiği habere göre; Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeleri yapmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından gönderilen özel uçakla yerel saatle 13.15’te Bakü’ye inen Yalçın’ın, Neftçi Bakü'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bakü takımı, mevcut teknik direktör Romanyalı Laurentiu Reghecampf’ün sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak. Dokuz defa Azerbaycan Ligi şampiyonu olan Neftçi Bakü, geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde 68 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü Spor
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder? Teknoloji - Otomotiv
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı Güncel
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması