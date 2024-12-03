Sergen Yalçın Beşiktaş’ın maçı sonrası isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların galibiyet hasretine teknik direktör değişimi de çare olmadı.

Zirve yarışından oldukça uzak olan siyah beyazlıların teklifini reddeden Sergen Yalçın’dan maç sonrası flaş yorumlar geldi. Yalçın, takımın yaptığı izinlere dikkat çekerek, “Böyle bir şey görmedim” dedi.

Sergen Yalçın açıklamasında "Beşiktaş, haftada 2-3 gün izin yapıyor. İnanılır gibi değil. Göztepe maçından sonraki haftalık programına baktım. Pazartesi, salı ve cuma günleri izin yapmış takım. Ben, böyle bir şey ömrümde görmedim. Beşiktaş, ilk yarıda 1 faul yapmış. Normal mi bu? Sahada bu kadar yumuşak olamazsın." dedi.

“BİLDİĞİMİZ TALISCA GELECEKSE GELSİN”

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yle adı anılan Talisca için de yorum da bulundu.

Yalçın açıklamasında; "Bizim bildiğimiz Talisca gelecekse buraya gelsin. Yaşı kaçmış? 30 mu? Sen ona bir 33 de hocam. Suudi Arabistan'da çok gol atıyormuş da, orada da bir zahmet atsın. Ronaldo'ların felan olduğu takımda forma giyiyor." şeklinde konuştu.