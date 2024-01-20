Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un başına geçen Sergen Yalçın’ın transferdeki hedefleri ortaya çıktı.

Deneyimli teknik adamın raporu sonrası Stoper, sol bek ve sağ kanadını güçlendirmek isteyen Akdeniz temsilcisi Jhezkel’in gidişi sonrası önceliği kanat transferine verdi.

Antalyaspor bu doğrultuda Sergen Yalçın’ın isteği üzere Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan Emre Mor’u için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlılar Emre Mor için sezon başında da girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.