Sergen Yalçın küplere bindi. Bakın kime kızdı?

Kaynak: AA
Sergen Yalçın küplere bindi. Bakın kime kızdı?
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor maçından sonra sert bir açıklama yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra hakemleri sert bir dille eleştirdi.

Yalçın, şunları söyledi:

"Oyunun ilk yarısında çok iyi bir oyun. 2-0 önde olduğumuz bir müsabaka ve çok pozisyon kaçırdığımız bir maç. Oyun ikinci yarısı da tam tersi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü.

Maalesef hakem arkadaşlarımızın bir yönetimi çok sağlıklı değil. Hiç memnun değiliz. Geçen hafta da aynısını yaşadık Samsun'da. Bu hafta da aynısını yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama biz de kendi üzerimize düşen payımızı hakem arkadaşlardan bu hafta aldık.

İstanbulspor adına gayet güzel maç yönetti bence. Onun çok şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son dakikadaki tacı bize verse zaten maç bitiyor. Biz üç puanı kurtaracağız buradan. Ama dediğim gibi bu tecrübesiz hakemler maalesef ligin dengesini çok bozuyorlar. Oyunları çok bozuyorlar. İnanılmaz kötü bir maç yönetti."

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