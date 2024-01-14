Sergen Yalçın neden kahrolduğunu açıkladı

“Maçtan sadece bir puanla ayrılmak bizim için hayal kırıklığı yarattı. Çok üzgünüm” diyen Sergen Yalçın 1 puanın beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Süper Lig’in 20. haftasında evlerinde ağırladıkları Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor için Yalçın, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleşen maçın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın, “Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergiledik ve oyunu kontrol altında tuttuk. Futbolcularımız kazanmak için sürekli pozisyon aradılar” ifadelerini kullandı.

Yalçın, çabaları için oyuncularını tebrik ederken, “Üç maçlık bir dönemdeyiz ve antrenman yapmak için çok zamanımız olmadı. Maçlarla takımı geliştirmeye çalışıyoruz ve zamanla daha iyi oyunlar sergileyerek istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum,” dedi.

Yoğun maç takviminin zorluklarına da değinen Yalçın, 17 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Pendikspor ile karşılaşacaklarını ve bu maçı kazanmaları halinde kupada daha da iddialı konuma geleceklerini de açıkladı.