Sergen Yalçın verdi veriştirdi. Çebi ve Büyükekşi'ye neler neler söyledi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yalçın, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplarken, "Beşiktaş'ın orta sahası, kreatif değil. Skor yapacak oyuncuları yok. Gedson iyi oyuncu ama kreatif bir oyuncu değil. Gedson-Amir-Salih üçlüsü, ofansif olarak biraz sıkıntılı bir orta saha. O yüzden Ghezzal lazım. Ghezzal, onlara gol de attırır" ifadelerini kullandı.

Balotelli'yi Beşiktaş'a kendisinin aldırmadığını belirten ve "Ne işi var Balotelli'nin Beşiktaş'ta" diyen Yalçın, Işık'ın "Başkan Ahmet Nur Çebi, 'Şampiyon olduğumuz akşam, uçakta hocaya yeni sözleşme teklif ettim' demişti" hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ben o uçakta yoktum, arabayla döndüm İstanbul'a. 'Beraberiz, devam ederiz' demekle olmuyor o işler. Şampiyon olmadan önce nisan ayında da söylemişti. 'Anlaşalım, yeni sezon kontratı yapalım' demişti ama sonra kimse kontrat yapmadı. Çünkü şampiyonluk belirsizdi. Olmazsak paketleriz, olursak bakarız. Ankara'dan dönüşte başkan söyledi, ertesi gün başkanın evinde görüştük. Bana teklifi yaptılar. Ben de tekliflerine teşekkür ettim ve tatile gittim. Bana komik bir teklif yaptılar. 'Teşekkür ederim, isterseniz teklifi bir daha düşünün' dedim ve tatile gittim. Bir ay sonra tekrar aradılar. Sezonun açılmasına 3 gün kaldı. Planlama, hazırlık yapamadık. Olmaması gereken şeyler oldu yani. Ben devam edeceğimi düşünmüyordum zaten. Şampiyon teknik direktörle hemen sözleşme yapman gerekiyor. Herkes başarıyı kendi üstüne aldı. Bizi çok yordular. Camiayı da yordular, beni de yordular. 2 gün sonra bu sözleşmeyi yapsaydık, kimsenin bir derdi olmayacaktı. O süreci, çok sağlıksız geçirdik."

Milli Takım'dan teklif beklediğini, ancak gelmediğini belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"En azından benimle de bir görüşebilirlerdi. Stefan Kuntz ve Montella'yı tasvip etmiyorum. Hele Stefan Kuntz'u hiç tasvip etmiyorum zaten. Kariyer yok, antrenörlük yok, hiçbir şey yok, başarı yok."

Biz, şöyle başladık. Anadolu'da önce kendimizi test ettik. Büyük takımda kendimizi test ettik. Sonra 'Milli takım neden olmasın' dedik.

Montella'nın Adana Demirspor'da 4. olması milli takım için yeterli görülüyorsa bizim bu kadar başarımız da yeterli görülebilir diye düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamayı dinledin mi? Kriter olarak Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi. Ondan sonra da 'Geleceği parlak bir hoca aldık' dedi. Bu, bana çok dokundu mesela. 'Geleceği parlak bir hoca aldık' diyemezsin. Türkiye'de geleceği parlak bir tane hoca yok muydu? Bulamadın mı? Kriter bu olmamalıydı bence. İtalya'nın göremediği parlak geleceği, biz nasıl gördük? Türk antrenörleri, çok küçülttüler. Birçok arkadaşımla konuştum, hepsi aynı fikirde."

Sergen Yalçın bazı televizyoncuları da eleştirdi ve "Ayrıldığım kulüplerle ilgili hiçbir zaman bir yorum yapmadım. Çünkü bunlar, özel mevzular. Bunları, televizyonda veya dışarıda anlatmak çok sağlıklı değil. Onlar anlatıyorlar gerçi. Televizyonda 3-5 tane şakşakçıları var. Onlar, 'Sergen Hoca, takımı kampa götürmedi' diyorlar. Pandemiden dolayı kampı iptal etmek zorunda kaldık. Birilerini korumak için haber yapmak habercilere yakışmıyor. Kendi işinizi yapın" dedi.