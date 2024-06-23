Sergen Yalçın yıktı geçti

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyet ortalığı karıştırdı.

İlk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri oldukça tartışılan Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Mücadele sonrasında kameralar karşısına geçen Sergen Yalçın Montella hakkında oldukça sert konuştu.

İşte Sergen Yalçın’ın ifadeleri:

"KİM GÖRDÜ NEREDE GÖRDÜ"

"İtalya Federasyonunun veya İtalya takımlarının göremediği geleceği parlağı biz nasıl gördük? Kim gördü, nerede gördü mesela? Ben bunun sebeplerini çok merak ediyorum. Montella'nın Adana Demirspor'da dördüncü olması, burası için yeterli görülüp, başarı diye adlandırılıyorsa, herhalde bizim bu kadar başarımız daha da adlandırılabilir diye düşünüyorum"

"KLUIVERT'İ DE ALSINLAR"

Geleceği parlak bir hoca aldık, Adana Demirspor'da çok başarılı oldu' gibi söylemler çok mantıklı değil bunlar. O zaman diğer dönemde de Kluivert'ı alsınlar. Onun da geleceği parlak"

"MONTELLA BENİM RAKİBİM DEĞİL"

"Bugün A Milli Takım'ın hocası ben olsaydım ve 3-0 kaybetseydik neler olurdu? Hadi oradan konuşalım. Bana yapılacak tepkiyi neden Montella'ya göstermiyorsun? Ama şuradan bakmak lazım; Montella benim rakibim değil. O yüzden çok öyle söylemezler. Montella ile aynı klasmanda değiliz. Hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör”