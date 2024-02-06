Sergen Yalçın'a şok. Alınan kararla hayalleri yıkıldı

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Antalyaspor FIFA’nın verdiği transfer yasağı ile başı dertte.

TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Mali olarak zor günler geçiren Akdeniz ekibinde yönetim gerçekleştirdiği toplantıda transfer tahtasını açmama ihtimalini tartıştı.

EN ÇOK SERGEN YALÇIN ÜZÜLDÜ

Bazı yöneticiler transfer yapmamaları gerektiğini öne sürerken bu tartışma sonucunda Antalya'da transfer süreci büyük oranda kapandı. Buna en çok üzülen ise Sergen Yalçın oldu.

TRANSFER İSTEMİŞTİ

Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada, “Biraz kısıtlı kadromuz var ama ümit ediyorum transfer dönemi bitene kadar 2-3 oyuncu katabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.