Sergen Yalçın'dan flaş Arda Güler iddiası

Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Kafa Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Sergen Yalçın, A Milli Takımımız'ın Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın bu maçta merkezde oynaması lazım. Karşılaşmanın yıldızı olmasını bekliyorum. Arda sayesinde Kenan ve Barış Alper de yıldızlaşacak.

Gürcistan defans yapacak. Maçın ilk düdüğünden sonra rakibi onların yarı sahasına hapsetmemiz gerekiyor. Onlara pas yaptırmamalıyız."

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya şu 11'i sürmesini beklediğini de belirtti.

Mert Günok

Zeki Çelik

Abdülkerim Bardakcı

Kaan Ayhan

Ferdi Kadıoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Salih Özcan

Barış Alper Yılmaz

Kenan Yıldız

Arda Güler

Semih Kılıçsoy