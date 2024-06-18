Sergen Yalçın'dan flaş Arda Güler iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'dan flaş Arda Güler iddiası

Sergen Yalçın, Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Kafa Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Sergen Yalçın, A Milli Takımımız'ın Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Arda'nın bu maçta merkezde oynaması lazım. Karşılaşmanın yıldızı olmasını bekliyorum. Arda sayesinde Kenan ve Barış Alper de yıldızlaşacak.

Gürcistan defans yapacak. Maçın ilk düdüğünden sonra rakibi onların yarı sahasına hapsetmemiz gerekiyor. Onlara pas yaptırmamalıyız."

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya şu 11'i sürmesini beklediğini de belirtti.

Mert Günok

Zeki Çelik
Abdülkerim Bardakcı
Kaan Ayhan
Ferdi Kadıoğlu

Hakan Çalhanoğlu
Salih Özcan

Barış Alper Yılmaz
Kenan Yıldız

Arda Güler

Semih Kılıçsoy

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