Sergen Yalçın'dan 'kriz' açıklaması

Antalyaspor Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, alınan yenilginin yanı sıra kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntı ile ilgili de konuştu.

Tecrübeli hoca, "Ligin sonu geldikçe sakatlar vermeye başladık. Bugün de Bahadır sakatlandı. Safuri kırmızı kart gördü. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ama basit hatalar sonucu belirledi. Bu tür sonuçlar olabilir. Her maçı kazanamazsın" dedi.

Sergen Yalçın, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Antalyaspor'dan ayrılacağı yönündeki iddialara da şöyle konuştu: "Sosyal medyada çok kirli bilgiler dolaşıyor. Benimle ilgili de çok yalan haberler dolaşıyor. Bizi üzüyor. Yazılanların benimle hiçbir alakası yoktur. Teknik ekibim ve ben, ödemelerimizi alıyoruz. Oyuncuların da 1-2 ay geriden geliyor. Türkiye'de ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil. Oyuncular da bunu biliyorlar. Bazı oyuncular, bunu sorun olarak görebiliyor. O da sonuçta onların bakış açısına bağlı. Ödemeler biraz geç yapılıyor ama yapılıyor. Her takımda var bu sorunlar."