Sergen Yalçın'dan şaşırtan Icardi iddiası

UEFA Avrupa Ligi’nde PAOK ile karşılaşan Galatasaray Yunan ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 48. dakikada Rahman Baba (KK) 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. PAOK’un tek golünü ise 67. dakikada Konstantelias attı.

Haftalar sonra sakatlıktan geri dönen Icardi’nin ilk maçında gol atması taraftarları coştururken teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın’dan flaş bir açıklama geldi.

"SADECE TÜRKİYE'DE OYNAR"

Arjantinli golcüyü eleştiren Sergen Yalçın açıklamasında, "Mauro Icardi sadece Türkiye'de oynar. Kaç kilometre koşuyor bir çıkartın bakalım! Kaç tane şiddetli koşu yapıyor, çıkartın da görelim! Avrupa'da nerede oynuyordu geldiğinde! Paris Saint Germain'de oynuyor muydu? Türkiye Ligi kıyas değil. Anadolu takımlarının durumu, güçleri ortada" sözlerini sarf etti.