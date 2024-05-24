Sergen Yalçın'dan tatsız veda

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan Antalya derbisinde taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 3. Dakikada Hwang Ui-jo’dan gelirken Antalyaspor’da Adem Buksa 80. Dakikada karşılık verdi.

Bu sonuç ile birlikte Alanyaspor 38 haftada 52 puan toplayarak ligi maç fazlasıyla 7. sırada bitirdi. Antalyaspor ise 49 puan toplayarak maç fazlasıyla ligi 10. sırada bitirdi.

Ayrıca bu karşılaşma ile birlikte Sergen Yalçın sezon ortasında Nuri Şahin’in yerine geldiği Antalyaspor’a veda etti.