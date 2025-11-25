TFF, 13. haftanın VAR kayıtları açıkladı. VAR kayıtlarında en çok merak edien konulardan biri Beşiktaş - Samsunspor'un ilk yarısında hakem Atilla Karaoğlan VAR ekranına davet edildiği ve siyah beyazlıların penaltı beklediği pozisyondu. Söz konusu pozisyonda top Beşiktaşlı Tammy Abraham ile ikili mücadeleye giren Rick van Drongelen'in eline değdi. VAR ekranına davet edilen hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra oyunun taç ile devam etmesine karar verdi.

Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakeme isyan etti. Yalçın şunları söyledi: "VAR’ın devreye girdiği bir pozisyon var. VAR hakemi çağırıyor penaltı diye, hakem kendi yorumunu katıp, penaltı olmadığına karar vererek iptal ediyor. Bunu Türkiye’de olduğunu çok düşünmüyorum. Bu kadar işin arasında bir de hakem arkadaşlarla uğraşıyoruz. Hakemliklerini bizim maçlarda kanıtlamaya çalışıyorlar. Diğer maçlarda böyle olmuyor, VAR’a gidip veriyorlar."

KARAOĞLAN: TOP VÜCUTTAN SEKEREK ELE GELİYOR

Beşiktaş-Samsunspor VAR kayıtları açıklandı. VAR ile hakem Atilla Karaoğlan arasındaki görüşme şöyle...

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Evet ekrandayım. Tamam sağ koluna teması gördüm. Başka açı verir misin? Tekme mi yoksa bilerek oynama mı ona bakacağım. Normal hızda oynatalım. Başka açın var mı?

VAR: Veriyorum.

Atilla Karaoğlan: Normal oynat. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor.

VAR: Karar senin.

Atilla Karaoğlan: Erkan abi sekme yok. Sekme olup sağ koluna gelirse penaltı olur. Ama sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Hamleyi yapıyor. Seken top yani sağ ayağıyla oynadığı top eline geliyor. Seken değil bu bir bilerek oynama. Sağ ayağını uzatıp topla oynuyor, daha sonra sağ koluna geliyor. Taçla başlatacağım.

VAR: Tamamdır.

SALLAI'NİN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasında da son dakikadada Roland Sallai VAR müdahalesiyle kırmızı kart gördü. Söz konusu pozisyonda hakem Ozan Ergün' ile VAR arasında geçen konuşmalar şöyle...

VAR: Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas anını gösteriyorum sana.

Ozan Ergün: Evet görüyorum temas noktasını geldim. Tamam kırmızı kart veriyorum çok açık.

VAR: Tamam anlaşıldı. 7 numara evet Sallai.