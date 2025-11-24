Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım, flaş bir paylaşım yaptı. Yıldırım, hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarlarına tepki gösterdi.

Zeycan Rochelle Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kız çocuğu olarak bütün stadın babama küfrettiğini duydum. Üstelik bunu tekrar tekrar duymak benim için kolay değildi. Futbolun heyecanı, tutkusu ayrı ama saygısızlık sonuçta saygısızlıktır."

İşte o paylaşım

Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş için olay paylaşım! Gerginliğe o da dahil oldu: İki dilde yazdı - Resim : 2

