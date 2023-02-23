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Sergio Ramos'tan İspanyolları şoke eden açıklama

İspanya futbolunun efsane ismi Sergio Ramos veda açıklaması yaptı

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:56
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Sergi Ramos'tan veda

Sergio Ramos'tan İspanyolları şoke eden açıklama
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İspanya Milli Takımı'nın efsane futbolcularından Sergio Ramos, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Ramos, 180 kez giydiği milli formayla 23 gol atarken, bir dünya, iki de Avrupa kupası kazandı.

Sergi Ramos'un açıklaması şöyle:

"İspanya Milli Takımı'na veda vaktim geldi. Bu sabah Luis de la Fuente'den bir telefon aldım ve kariyerimin kalanında ne yaparsam yapayım onun milli takımdaki planlarımın bir parçası olmadığımı ve olmayacağımı bana bildirdiler. 

Elde ettiğimiz tüm başarılarla paralel olarak bunun daha uzun süreceğini ve damaklarda daha iyi bir tatla biteceğini umduğum bir yolculuğun sonu büyük bir üzüntüyle geldi. 

Genç ya da daha az genç olmak bir erdem ya da kusur olmadığı gibi, performans ya da yetenekle ilgili olmayan geçici bir özelliktir. Ne yazık ki benim için öyle olmayacak çünkü futbol her zaman adil değildir ve futbol asla sadece futbol değildir."


 

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