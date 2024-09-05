Sergio Oliviera'dan Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Sergio Oliviera, Yunanistan'ın yolunu tuttu ve Olympiakos'a transfer oldu.

TARAFTARI ÇILDIRTACAK SÖZLER

Sergio Oliviera, Olympiakos'a attığı imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Portekizli, "Çok mutluyum. Bu süreçte bana çok sevgi gösterdiler ve ben de bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Sahaya çıkmak, atmosferi hissetmek, takım arkadaşlarımla tanışmak ve kulüpteki tüm insanları tanımak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.

''OLYMPIAKOS HEPSİNDEN DAHA BÜYÜK''

Bu zamana kadar oynadığı en büyük kulübün Olympiakos olduğu dile getiren Oliviera, "Olympiakos çok büyük bir kulüp. Kariyerim boyunca büyük kulüplerde oynadığım için şanslıydım ve bu kez de büyük bir kulüpte olmayı çok istiyordum. Bu gerçekleşti ve mutluyum. Kimseye öğretecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Olympiakos hepsinden daha büyük." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu son olarak, "Kariyerimde çok şey kazandım ama buradaki birçok oyuncu geçen sezon kulüp ve ülke için inanılmaz şeyler kazandı. Bu önemli bir başarıydı ve ben de onlarla birlikte çalışmak, daha fazla şampiyonluk kazanmak için daha da fazlasını vermek için buradayım." sözlerini sarf etti.