Sergio Ramos ile Yamine Lamal'ın 7 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Elini tuttuğu çocuk Ramos'a kabusu yaşattı

Editör: Hamza Özalkuş

La Liga'da Barcelona, evinde Sevilla'yı ağırladı.

Ev sahibi Barça, mücadeleyi Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Lamine Yamal, 76. dakikada yaşanan Barcelona atağında kafayla topu içeriye çevirdi.

Sergio Ramos bu topa ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına yolladı.

7 YIL ÖNCE RAMOS ELİNİ TUTMUŞTU

Diğer taraftan Lamine Yamal ile Sergio Ramos'un 7 yıl önce çekilen bir fotoğrafı gündem oldu.

2016 yılında oynanan El Clasico öncesi, o dönem Barcelona altyapısında oynayan Lamine Yamal, Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıktı.

O anlar sosyal medyada viral olurken, video binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.