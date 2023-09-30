Sergio Ramos ile Yamine Lamal'ın 7 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Elini tuttuğu çocuk Ramos'a kabusu yaşattı

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ile Sevilla karşılaştı. Mücadele Ramos'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 sonuçlanırken, mücadeleye 7 yıl önce yaşanan bir olay damga vurdu.

Sergio Ramos ile Yamine Lamal'ın 7 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Elini tuttuğu çocuk Ramos'a kabusu yaşattı

Editör: Hamza Özalkuş

La Liga'da Barcelona, evinde Sevilla'yı ağırladı.

Ev sahibi Barça, mücadeleyi Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Lamine Yamal, 76. dakikada yaşanan Barcelona atağında kafayla topu içeriye çevirdi.

Sergio Ramos bu topa ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına yolladı.

7 YIL ÖNCE RAMOS ELİNİ TUTMUŞTU
Diğer taraftan Lamine Yamal ile Sergio Ramos'un 7 yıl önce çekilen bir fotoğrafı gündem oldu.

2016 yılında oynanan El Clasico öncesi, o dönem Barcelona altyapısında oynayan Lamine Yamal, Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıktı.

O anlar sosyal medyada viral olurken, video binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.

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