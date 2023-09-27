Sergio Ramos'a hırsızlık şoku. Maç sırasında evi soyuldu

PSG macerasının ardından Real Madrid'e gitmeden önceki yetiştiği kulüp Sevilla'ya geri dönen Sergio Ramos, hırsızlık olayıyla gündeme geldi.

SOYGUN ESNASINDA ÇOCUKLARI DA EVDEYDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; İspanyol yıldızın 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında evi soyuldu. Soygun esnasında, Ramos'un 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocukların bir zarar görmedikleri aktarıldı.

TOPLAM HASAR NET DEĞİL

Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.