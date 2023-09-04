Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süre transfer gündeminde kalan Sergio Ramos'un yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süre transfer gündeminde olan İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

101 TV Sevilla'nın haberine göre; Sergio Ramos, Sevilla'nın bir yıllık teklifini kabul etti.

Haberde Sevilla'nın 37 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro ücret ödeyeceği de iddia edildi.

Ramos, görüştüğü takımlardan yıllık 10 milyon euro isterken, 2 milyona imza atacağı iddiası şaşkınlık yarattı.

Oyuncunun kendisini yetiştiren kulüp ve memleketinde oynamak istediği için böyle bir karar aldığı aynı haberde ifade edildi.

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