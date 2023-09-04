Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süre transfer gündeminde olan İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

101 TV Sevilla'nın haberine göre; Sergio Ramos, Sevilla'nın bir yıllık teklifini kabul etti.

Haberde Sevilla'nın 37 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro ücret ödeyeceği de iddia edildi.

Ramos, görüştüğü takımlardan yıllık 10 milyon euro isterken, 2 milyona imza atacağı iddiası şaşkınlık yarattı.

Oyuncunun kendisini yetiştiren kulüp ve memleketinde oynamak istediği için böyle bir karar aldığı aynı haberde ifade edildi.