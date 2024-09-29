Serhat Akın 'Beni hedef gösterdiler' dedi 4 ünlünün ismini verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serhat Akın 'Beni hedef gösterdiler' dedi 4 ünlünün ismini verdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, yorum yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulmuştu. Serhat Akın'ın verdiği ifadede 4 ünlünün ismini verdiği öğrenildi.

Serhat Akın'ı düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olaya karıştıkları düşünülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan tetiği çeken isim O.D, verdiği ifadesinde 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmayı kabul ettiğini söylemişti.

Eski futbolcu ve yorumca Serhat Akın'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Serhat Akın'ın verdiği ifadede, hedef gösterildiğini söyleyerek 4 ünlünün ismini verdiğini duyurdu.

Fatih Altaylı'dan Serhat Akın için bomba iddia: Cep telefonu kayıtlarında iki Fenerbahçeli yöneticinin adı geçiyorFatih Altaylı'dan Serhat Akın için bomba iddia: Cep telefonu kayıtlarında iki Fenerbahçeli yöneticinin adı geçiyor

SERHAT AKIN KENDİSİNİ HEDEF GÖSTEREN İSİMLERİ AÇIKLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda Serhat Akın'ın ifadesini ulaştığını ve "Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyerek "Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı, Can Arat" isimlerini verdi.

Son Haberler
Erden Timur FBI tarafından ABD'de gözaltına alındı. Bomba iddia
Erden Timur FBI tarafından ABD'de gözaltına alındı. Bomba iddia
Nepal'deki selde can kaybı 151'e çıktı
Nepal'deki selde can kaybı 151'e çıktı
Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı
Fenerbahçe Antalya'da hata yapmadı
Yasak dinlemediler ! İlçe duman altında kaldı
Yasak dinlemediler ! İlçe duman altında kaldı
'Nasrallah'ın konumunu İsrail'e İranlı ajan bildirdi' Fransız basınından bomba iddia
'Nasrallah'ın konumunu İsrail'e İranlı ajan bildirdi' Fransız basınından bomba iddia