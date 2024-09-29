Serhat Akın 'Beni hedef gösterdiler' dedi 4 ünlünün ismini verdi

Serhat Akın'ı düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olaya karıştıkları düşünülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan tetiği çeken isim O.D, verdiği ifadesinde 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmayı kabul ettiğini söylemişti.

Eski futbolcu ve yorumca Serhat Akın'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Serhat Akın'ın verdiği ifadede, hedef gösterildiğini söyleyerek 4 ünlünün ismini verdiğini duyurdu.

Fatih Altaylı'dan Serhat Akın için bomba iddia: Cep telefonu kayıtlarında iki Fenerbahçeli yöneticinin adı geçiyor

SERHAT AKIN KENDİSİNİ HEDEF GÖSTEREN İSİMLERİ AÇIKLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda Serhat Akın'ın ifadesini ulaştığını ve "Bu kişiler yayınlarında beni hedef göstermiştir" diyerek "Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı, Can Arat" isimlerini verdi.