Serhat Akın saldırı sonrası ilk kez konuştu: Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır

Fenerbahçeli eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın kendisine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Akın "Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır" dedi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, "İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığına kavuşacaktır. Bundan şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim ismimle şerefimle devletimize teslimdir. Ben devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güveniyorum. Bu işi de aydınlığa kavuşturacaklar" diye konuştu.

Serhat Akın'ın vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat hasta yatağında çektiği video ile kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Akın, açıklamasında;

Artık beşinci altıncı gün. Günleri sayamadım bile. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle kısa bir video çekmek istedim hayatta olduğuma dair… Zor bir süreç benim için. Bu süreçte sevginizi benden esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten normalde iyi konuşan birisiyim ama kelimeleri seçemediğim bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte önce teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve tüm ekibine, sayın Valimiz Davut Gül'e, tüm ilçe belediye başkanlarımıza, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına tüm polis teşkilatına, bütün emeği geçen herkese, faillerin çok kısa sürede bulunmasına emeği geçen bütün polis arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok zor bir süreç. Bu süreçte böyle güzel duygular hissetmek ne kadar değerli size anlatamam. Bu videoyu sadece kalpten çekiyorum. Çok duygusal bir süreçteyim. Ziyarete gelen, arayan, soruyan, cevap veremediğim, dönemediğim ameliyat süreci, narkoz süresi ağrıların olduğu bütün bu dönemde dönemediğim herkese teker teker, yanımda olan herkese isim isim saysam bitmeyecek ama sayayım. Öncelikle tabii Sayın Mehmet Aydınlar'a ilk gün beni ziyarete geldi. Burada verilen tüm hizmet moral açısından benim için çok önemliydi. Efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği destekten dolayı Mahmut Uslu'yla beraber kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şevket abiye Şevket Yılmaz. Bütün spor camiasına, eski takım arkadaşlarım Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ilk günden itibaren yanımdaydılar. Semih Şentürk. Unuttuğum isimler olursa hakkınızı helal edin. Tam bütün ilaçlar, serumlar yüzünden bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Hasan Şaş ziyarete geldi Ümit abi. Onun da başı sağ olsun babasını kaybetti Ümit Davala. Fatih Terim Fatih Hoca milli takımdan hocam, sağ olsun, Necati Ateş'inden Hakan Ünsal'la bütün herkesin arayıp sorduğu Bülent Korkmaz'ından Ergün Penbe'sine…

'HAİNCE BİR SALDIRIYA UĞRADIM'

Yani sanatçılar da aradı, gerçekten böyle zor konuşuyorum. Hakkınızı helal edin ama sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarımın üzerine basacağımın hissini veriyor bana. Buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. Bir boğayı devirmek, Kadıköy Boğası'na üç kurşun yetmiyormuş. Bu şekilde de böyle bir saçma sapan bir espri yapayım ama ayakta duruyoruz, duracağımızın da göstergesi bu. Devrilmedik. Doğruyu dokuz köyden kovalarmış ama üç kurşun atarlarmış. Ona da bir şey yapamadım. Hesap edemedik ama biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Bu süreçte tabii çok üzücü olaylar da oldu. Ben aslında program çıkışı, haince bir saldırıya uğradım. Ama görüntülerden de gördüğünüz gibi vuranın da benim gözümün içine nasıl baktıysa sıkıntının gözünün içine baktım. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Dimdik ayakta durdum. Bundan da kendim de tabii ki gurur duyuyorum ama sonrasında yapılan saldırı daha da ağırdı benim için. Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Bunları da herkesin vicdanına kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım yani kumar borcu vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde ama Allah'a şükür benim telefonum da alnım da ak. Her şeyimiz benim bizim devletimize hepsine emanet ve teslim ettim. Onlara sonsuz güvenim sonsuzdur. Devletimiz bu işin üstesinden gelip bu işi halledeceğinden şüphem olmadı. İlk günden bugüne. O yüzden bu iftira atanları da vicdanla baş başa bırakıyorum.

'HER ZAMAN SON SÖZÜM FENERBAHÇE'

Olay anında da vurulduğumda da kendinden daha çok yanımdaki arkadaşlarıma, kardeşlerime bir şey oldu mu diye sordum. Fotoğrafı gönderirken de ‘son sözümüz Fenerbahçe’ derken de hiçbir mesaj vermek istemedim. Oradan da bir şey çıkarmak isteyenlere de ufak bir mesaj vereyim. Her zaman son sözüm Fenerbahçe. Bunu her zaman söylemişimdir. Sonuçta ben orada üç kurşun yemişim. Yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Hastaneye ne zaman gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Son sözüm Fenerbahçe'yi o yüzden söyledim. Mesaj içermeyen bir olay. Ama tabii ki nereye çekmek istiyorsa çekebilirler. Insanın kendi vicdanı, herkes kendi vicdanından sorumludur. Arkamda niye Fenerbahçe forması var diye soranlara da; Celtic forması asmayacağım oraya Fenerbahçe forması asacağım. Onlara da böyle bir mesaj yollamış olayım. Hiçbir bir mesaj içermiyor. Sevdiğim takım forması her zaman arkamda. Bunu hissetmek çok güzel bir şey. Gelmeyenler için de hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar da kendi vicdanlarıyla baş başa kalsın. Ben sonuçta safra kesesi ameliyatı geçirmedim. Yani iki telefon açmakla olacak bir iş değil. Bu insanlar böyle bir pozisyonda bu süreçte daha duygusal oluyor. O yüzden gelmeyenlerin de canı sağ olsun. Hiç kimseye de bir kırgınlığım, dargınlığım da yok. Bu süreçte insanlar demek ki daha olgunlaşıyor. Bir şeyleri daha net görebiliyorum. Ama dediğim gibi bu süreçte yalnız bırakmayan bir sürü isim var yani. Rıdvan Dilmen'inden Bülent Uygun'una kaptanımız benim kaptanım değildi ama efsane kaptan Müjdat abisine şimdi aklıma geliyor. Daha hala ilaçların etkisi geçmediği için çok ağır ilaç tedavisi görüyorum. Alex de Souza'nın ilk günden beri dört beş kere araması... Efsaneler grubumuz var. Hepsinin oraya yazması... Okan Buruk'un direkt maçtan önce Okan Hoca'nın da bu olaya değinmesi... Sonuçta bu kurşun sadece bana değil spor camiasına, Türk futboluna atılan bir kurşun. Türkiye Futbol Federasyonu'na Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri verdikleri destekler için. Sevgili efsanemiz Cemil Turan Cemil abi geldi beni yalnız bırakmadı. Sağ olsun her gün üst üste gelenler var. Kanaldaki bütün çalışan kardeşlerim Murat Murathanoğlu, Murat Zorlu patronlarım, o an hepsi buradaydı. Benim için moral açısından çok önemli. Bu süreçte tabii ki avukatım Ahmet Yaşar sonrasında onlar da bu süreci en yakın şekilde takip edip elinden geleni yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığına kavuşacaktır. Bundan şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim ismimle şerefimle devletimize teslimdir. Ben devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güveniyorum. Bu işi de aydınlığa kavuşturacaklar. İsim böyle tek tek aklıma geliyor. Göksel Gümüşdağ başkan, Faruk Süren başkan aradı. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Benim de asbaşkanlığımı yapan Nihat Özdemir aradı. Özellikle ona da çok çok sevgilerimi iletiyorum. Futbol camiasından Nihat Kahveci kardeşim de ziyarete geldi. Onunla aramız biraz bozuktu. Onun da burada gelip böyle destek vermesi beni çok mutlu etti. Böyle günlerde insan gerçek dostlarını görebiliyor. Bu çok önemli. Benim için çok yeni ve çok zor bir süreç. Böyle aklıma geliyor. Herkes hakkını helal etsin. Gerçekten 43 yaşındayım. Çok konuşkan bir insanım. Hayatımda ilk defa kelimelerin boğazıma düğümlendiği bir süreç atlatıyorum. İnşallah bu düğüm de açılacak. Dışarısı nasıl bilmiyorum. Herkes seni çok seviyor diyorlar. Ben de herkesi çok seviyorum. Herkes hakkını helal etsin. Gerçekten zor bir süreç. İnşallah bu süreçten daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Ama böyle kısa bir video çekmek istedim. Çok merak eden var. Sizleri çok seviyorum. Eğer unuttuğum isim varsa da hakkını helal etsin. Onları da ileriki şeylerde muhakkak söylerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz"