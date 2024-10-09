Serhat Akın Türkiye'yi terk ediyor!

Uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavisi devam eden eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, yurt dışına yerleşmeye karar verdi.

Geçtiğimiz haftalarda yorumculuk yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Almanya'ya yerleşme kararı aldı.

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ÜÇÜNCÜ AMELİYATI OLACAK

Bir süre önce, yayın yaptığı dijital medya platformunun binası çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan Serhat Akın olay sonrası iki operasyon geçirdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek. Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda, temelli olarak, doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek.

Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor.

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Silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istediği iddia edildi.