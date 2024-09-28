Serhat Akın'a saldırının sebebi: Paralı köpekler

Fenerbahçeli eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın katıldığı programın çıkışında arabasına gitmek için yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Yüzleri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucunda ayağından yaralanan Serhat Akın hastaneye kaldırıldı.

Yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ederken Gazeteci Aydın Cingöz’den flaş bir iddia geldi.

Yaşananlara dair konuşan Aydın Cingöz saldırıyı bazı tribüncülerin yaptırdığını söylerken sebebini ise Serhat Akın’ın bir programda yaptığı “Paralı köpekler” açıklaması olduğunu aktardı.

"PARALI KÖPEKLER

Cingöz açıklamasında, "Serhat Akın, yakın zamanda Sports Digitale yayınında 'Paralı köpekler' ifadesini kullanıyor. Bu ifadeden sonra Serhat Akın'a yönelik tehditler başlıyor" dedi.

"İSİMLER EMNİYETE VERİLDİ"

Serhat Akın’ın bu isimleri polise ihbar ettiğini belirten Cingöz, "Serhat Akın, polise bazı tribüncülerin kendisini tehdit ettiğini söylüyor. Tribüncülerin isimleri emniyete verildi. Tehdit eden kişiler iki hafta önce Sports Digitale yönetimine, 'Serhat Akın'a söyleyin, kendisini vuracak tetikçiyi bulduk!' diye haber gönderiyor" ifadelerini kullandı.

"BENİ İNDİRECEKLER" DEMİŞTİ

Serhat Akın’da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Fenerbahçe’ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim. Beni de dışladılar her yerden seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular beni indirecekler. İstediğinizi tutun bir fazlasını da ben koyacağım. Benim karıma, kızıma laf edenin bir yerde ağzına tokadı patlatırım” demişti.