Serhat Akın'ın vurulduğunu duyan Batuhan Karadeniz Allah kahretsin diyerek yayını terk etti

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından birisi olan Serhat Akın son zamanlarda yaptığı çarpıcı spor yorumları ile sık sık gündeme geliyordu. Son yayınlarından bir tanesinde ise yaptığı yorumlardan dolayı kendisi için adam tutulduğunu açıklamıştı.

Serhat Akın'a silahlı saldırı. Sert yorumlarıyla gündemdeydi

Dün akşam program çıkışında motosikletli saldırganlar tarafından hedef alınan Akın, ayaklarından vuruldu. Bu anları sosyal medyada paylaşan Akın, “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.

BATUHAN KARADENİZ’İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Eski milli futbolcuya yapılan bu çirkin saldırı herkes tarafından kınanırken, daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalındaki partneri olan eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumcusu olan Batuhan Karadeniz'in, Serhat Akın'ın vurulduğunu öğrendiği andaki tepkisi gündem oldu.

"ALLAH KAHRETSİN" DEDİ YAYINI TERK ETTİ

Akın’ın vurulduğu sırada yayında olan Batuhan Karadeniz haberi öğrendiğinde adeta şok geçirirken, "Kapatın yayını! Benim meslektaşımın kanının aktığı yerde ben yayın yapmam. Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!" sözleriyle tepki göstererek yayını terk etti.