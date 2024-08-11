Şeriat isteyen başkan görevden alındı

Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari, X hesabından şeriat paylaşımı yapmış ve bu paylaşımı tepki toplamıştı. Ari, yaptığı paylaşımda "Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

YRP’li Yunus Ari, şeriat paylaşımına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketlemişti. Yunus Ari gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

Yeniden Refah Partisi ise Ari’nin tepki toplayan paylaşımı sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak Ari’nin parti tüzüğü ve disiplinine uymayan açıklamaları sonrasında görevinden alındığını açıkladı.