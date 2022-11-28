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  • ‘Ben şeriatçıyım, Osmanlı torunuyum’ diyen AKP’li Kuran’dan soru gelince cevap veremedi

‘Ben şeriatçıyım, Osmanlı torunuyum’ diyen AKP’li Kuran’dan soru gelince cevap veremedi

Sokak röportajında “Oyumu Cumhur İttifakı’na vereceğim, Cumhuriyet’i sevmiyorum şeriatçıyım, Osmanlı torunuyum” diyen vatandaşa, muhabirin Kur’an-ı Kerim’den sorduğu bir sure sorusuna cevap veremediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:35
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Şeriatçı ve Osmanlı torunu olduğunu söyleyen AKP'li vatandaş Kuran'ın en uzun suresini bilemedi

‘Ben şeriatçıyım, Osmanlı torunuyum’ diyen AKP’li Kuran’dan soru gelince cevap veremedi
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Sokak röportajları sahne olduğu ilginç diyaloglarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bir muhabirin röportaj için mikrofon uzattığı iki vatandaşın açıklamaları buna örneklerden biri oldu.

Cumhuriyet’i sevmediğini ve Şeriat istediğini belirten vatandaşın röportajda muhabirin sorularına şöyle yanıt verdi:

"Oyunuz kime?" sorusuna cevap veren vatandaş “Oyum Cumhur İttifakı’na, ben Osmanlı torunuyum ben Cumhuriyet çocuğu değilim. Ben şeriatçıyım” ifadelerini kullandı.

Muhabirin "peki ekonomi nasıl" sorunca Şeriatçı olduğunu beliten vatandaş “Bana göre iyi, Ben Osmanlı çocuğuyum yani onu söyleyeyim ben, Cumhuriyet’i de sevmiyorum” dedi.

Muhabir “Cumhuriyet’le ilgili kötü olan şey ne? diye sorduktan sonra şeriatçı vatandaş “Örneğin Laiklik, devamı Laiklik İslam’a saldırmıştır” iddialarını dile getirdi.

Muhabirin Kur’an-ı Kerim’den soru sorduğu adamın verdiği cevaplar da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

EN UZUN SURE NEDİR?

Muhabir bu kez de Kur’an- Kerim’in en uzun suresini sordu, şeriatçı olduğunu belirten vatandaş ise cevabı “Bakara” olan soruya cevap veremedi.

Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun surelerini sorduğunda cevap veremeyen şeriatçı vatandaşın çaresiz anları sosyal medyada gündem oldu.

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1950
28.11.2022 11:24
İşte dinimizi bilmeyen cahillerin arkasında kendileri gibi cahiller sorgusuz sualsiz sura oluyor, gelde gelişsin bu ülke, Osmanlı’nın değil Peygamber torunu olsa ne yazar, cahil cühela olunca  
 
Mustafa bilgiç
28.11.2022 11:14
Merak ettim bu çocuk kimin çocuğu yada torunu açıklanmış acaba laiklikle yönetiminde namaz niyaz sorulmuyormuş merak işte  
 
Yottekin hatüva
28.11.2022 11:13
On maaşlı taliban artığı..  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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