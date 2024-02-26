Şeriatçılar adliye önünde. Allah için koruma kanunu talep ettiler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına düşman gerici güruhun laiklik karşıtı faaliyetleri, artarak devam ediyor. Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) isimli, laiklik karşıtı gerici oluşum, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giderek avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şeriat paylaşımını gerekçe göstererek Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunan şeriatçı grup, konu hakkında açıklama yapmak için, "İmkanı olan değil, imanı olanı bekliyoruz" başlığını tercih etti.

Oluşumun hazırladığı çağrı metninde ise, "Şeriatımıza küfreden avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusu ve dinimize yapılan bu saldırılara karşı koymak için Çağlayan Adliyesinde toplanıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

İstanbul Adliyesi önünde, şeriatçı grup adına açıklama yapan HAYFED yöneticisi Nusret Oktar, açıklama yaparken zaman zaman Arapça’da konuştu. Dünyadaki Müslümanların zulme uğradığını ve inançlarına küfredildiğini söyleyen Oktar, bu yüzden adliye önünde olduklarını iletti.

"ALLAH İÇİN KORUMA KANUNU İSTİYORUZ"

Avukat Altun için suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Oktar, konunun “Türkiye laiktir, laik kalacak” olmadığını söyledi ve "Şimdi buradan biz yetkililere sesleniyoruz. Ne istiyoruz? Nasıl Atatürk'ü koruma kanunu varsa, nasıl Cumhurbaşkanına küfreden hapse atılıyorsa biz Allah için de koruma kanunu, resulullah için de, dinlerimiz, değerlerimiz için de koruma kanunu çıkartılsın istiyoruz. Bunu hükümetten istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OKTAR SEZEN AKSU'YA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aralarında Nusret Oktar’ın da bulunduğu bir grup, “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında Adem ve Havva’ya yönelik sözleri sebebiyle Sezen Aksu hakkında da 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.