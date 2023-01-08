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Eljif Elmas gol attı Napoli kazandı

İtalya Serie A'da Napoli Sampdorio'yı yenerek zirvedeki yerini korudu

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:41
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Serie A lideri Napoli haftayı galibiyetle kapattı

Eljif Elmas gol attı Napoli kazandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Napoli, Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.

Önceki maçında bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan lider Napoli, küme düşme hattındaki Sampdoria'ya konuk oldu.

Napoli, Osimhen'in 19 ve Eljif Elmas'ın (penaltıdan) 82. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. Sampdoria'da Rincon 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligın zirvesindeki Napoli, puanını 44'e yükseltti. Sampdoria ise 9 puanda kaldı.

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