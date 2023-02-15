15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu şampiyonluktan uzaklaştı! Yeni puan durumu belli oldu

Hakan Çalhanoğlu şampiyonluktan uzaklaştı! Yeni puan durumu belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'in Sampdoria ile deplasmanda 0-0 kaldığı maç sonrası lider umutları iyice azaldı. Inter'in lider Napoli ile puan farkı 15'e yükseldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:24
Takip Et

Serie A'da yeni puan durumu

Hakan Çalhanoğlu şampiyonluktan uzaklaştı! Yeni puan durumu belli oldu
+
Aa
-

Serie A'nın 22. haftasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter ve Emirhan İlkan'ın formasını giydiği Sampdoria karşı karşıya geldi.
Maç öncesi milli futbolcular Türkiye'deki depremzedeleri andı ve duygusal anlar yaşadı.
Zorlu mücadele 0-0 sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 44'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Sampdoria ise 11 puana yükseldi. 

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. 

Çalhanoğlu, mücadeleden önce ısınmada sahaya "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle çıktı. 

Inter'in puan kaybıyla birlikte lider Napoli ile arasındaki puan farkı 15 oldu. 

İŞTE SERIE A'DAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
1
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
5
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu sattı, gelirini depremzedelere bağışladı
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿Heyelanla kapanan yolda inceleme sürüyor
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
﻿Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.