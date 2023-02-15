Hakan Çalhanoğlu şampiyonluktan uzaklaştı! Yeni puan durumu belli oldu

Serie A'nın 22. haftasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter ve Emirhan İlkan'ın formasını giydiği Sampdoria karşı karşıya geldi.
Maç öncesi milli futbolcular Türkiye'deki depremzedeleri andı ve duygusal anlar yaşadı.
Zorlu mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 44'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Sampdoria ise 11 puana yükseldi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Çalhanoğlu, mücadeleden önce ısınmada sahaya "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle çıktı.
Inter'in puan kaybıyla birlikte lider Napoli ile arasındaki puan farkı 15 oldu.
İŞTE SERIE A'DAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU
İLGİLİ HABERLER