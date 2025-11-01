Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serik Spor, Sivas'ta konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti.
Serik Spor, 12. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Bilal Ceylan’ın pasında topla buluşan Amaral, kaleci Murat Eser'le karşı karşıya kaldı. Amaral, düzgün bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 1-0
28. dakikada Selim Dilli’nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Gökhan Altıparmak, yaptığı aşırtma vuruş ile farkı ikiye çıkardı: 2-0
Adana Demirspor 33. dakikada 10 kişi kaldı. Rakip ceza sahasına ilerleyen Gökhan Altıparmak, Ali Fidan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faulü yapan Ali Fidan, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
56. dakikada Erhan Çelenk’in ortasına kafa vuruşu yapan Amaral, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
83. dakikada ceza sahası önünde topa sahip olan Emrecan Terzi, topu ağlarla buluşturdu: 4-0
Bu sonuçla 4. galibiyetini alan Serik Spor puanını 16'ya yükseltti. 12 maçta 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Adana Demirspor ise aldığı cezalar nedeniyle eksi 17 puanda bulunuyor.