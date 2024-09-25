Serik’te zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serik’te zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Birçok defa dilenciler hakkında uyarılar yapılmasına rağmen ne dilencilerin sayısında bir azalma ne de dilencilere para veren vatandaşların sayısında azalma oluyor. Antalya Serik'te zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında yasal işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konuldu. Denetimlerde 2 dilencinin üzerinden çıkan 2 bin 430 TL'ye el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden idari para cezası uygulandı.

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