Serinlemek için baraj göletine kaybolan Emre aranıyor

Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kurtboğazı Barajı Göleti'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kurtboğazı Barajı Göleti'ne piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraj göletine girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan genci bulmak için arama başlattı. Emre Y.'yi arama çalışmaları Kurtboğazı Barajı Göleti içerisinde devam ediyor.