Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 arkadaş serinlemek için Afrin baraj göletine girdi. Gölete giren gençler kısa sürede çırpınmaya başlarken 2 arkadaş kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak 16 yaşındaki Cebrail Gezer sudan çıkamadı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler gece geç saate kadar 16 yaşındaki genci bulmak için çalışma yaptı. 6 saatlik çalışma sonucunda Cebrail Gezer’in cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Gezer’in cenazesi defnedilmesi için ailesine teslim etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.