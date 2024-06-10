Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Kaynak: İHA
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Gaziantep’te serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri boğulan gencin cansız bedenini 6 saat sonra sudan çıkardı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 arkadaş serinlemek için Afrin baraj göletine girdi. Gölete giren gençler kısa sürede çırpınmaya başlarken 2 arkadaş kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak 16 yaşındaki Cebrail Gezer sudan çıkamadı.

aw224180-04.jpg

Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen ekipler gece geç saate kadar 16 yaşındaki genci bulmak için çalışma yaptı. 6 saatlik çalışma sonucunda Cebrail Gezer’in cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. Gezer’in cenazesi defnedilmesi için ailesine teslim etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

aw224180-05.jpg

Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı