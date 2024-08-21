Serinlemek için girdiği barajdan cansız bedeni çıktı

Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki Y.D., serinlemek amacıyla babası ile birlikte Karakoçan ilçesinde bulunan Özlüce barajına girdi.

Bir anda akıntıya kapılan Y.D. gözden kayboldu. Babasının kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca durum jandarma ekiplerine iletildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıçlar yönlendirildi.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Y.D.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Y.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.