Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Tunceli’de serinlemek için girdiği Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılan 21 yaşındaki Ali Kargı , boğuldu.

KAYNAK: DHA
Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Olay, Tunceli-Erzincan kara yolu 45'inci kilometresinde Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan yola çıkan 3 arkadaşın bulunduğu otomobil, arıza yaptı. Tamirci çağıran grup, serinlemek için yol kenarındaki Pülümür Çayı'na girdi. Bir süre sonra 3 kişiden Ali Kargı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kargı'nın arkadaşlarının ihbarı ile bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra Ali Kargı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Kargı'nın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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