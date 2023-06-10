Serinlemek için girdiği denizde ölümden döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde ölümden döndü.

Serinlemek için girdiği denizde ölümden döndü

(İHA) Olay, Ereğli ilçesine bağlı Kıyıcak köyü plajlar mevkisinde meydana geldi. 18 yaşındaki M.K. arkadaşları ile birlikte plaja gelerek denize girdi.

Denizde bir süre arkadaşları ile vakit geçiren M.K. daha sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine genç kız kumsala çıkartıldı.

İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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