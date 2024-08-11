Serinlemek için girdiği nehir mezarı oldu

Kaynak: İHA
Serinlemek için girdiği nehir mezarı oldu

Diyarbakır'da serinlemek için nehre giren bir kişi hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği nehir mezarı oldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Ziyaret mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Havin Taş (16), dengesini kaybederek boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşlar Taş'ı sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğil Devlet Hastanesine sevk edilen Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın sudan çıkartılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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