Serinlemek isterken epilepsi krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serinlemek isterken epilepsi krizi geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize giren C.U. isimli kadın, deniz kıyısında epilepsi krizi geçirdi ve fenalaştı. Kriz geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli içesi Mervealtı Plajlar bölgesinde öğlen saatlerinde bir kadın epilepsi krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren C.U., bir süre sonra epilepsi krizi geçirince, çevredekiler durumu yetkililere ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, C.U.'ya ilk müdahaleyi yaparken, C.U. tedavi edilmek üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan C.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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