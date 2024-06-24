Serinlemek isterken ölmeyin. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için soğuk suya girmek oldukça cazip bir seçenek olduğu biliniyor. Fakat bu serinleme arayışı, bazı kişiler için kalp krizi gibi hayati riskler barındırabilir.

Soğuk suya ani maruz kalma, özellikle kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi riskini önemli ölçüde artırabilir.

Yaz sıcaklarında serinlemek için suya atlamak cazip gelebilir, ancak bu eylemin beklenmedik riskleri olabilir.

Dr. Beat Knechtle ve ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, soğuk suya maruz kalmanın başlangıçta canlandırıcı etkileri olabileceği, ancak aynı zamanda hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, Dr. Zbigniew Waśkiewicz'in yürüttüğü bir başka araştırma, soğuk suya dalmanın ani kalp krizi riskini artırabileceğini göstermekte.

Soğuk suya ani dalış, vücudun "soğuk şok" tepkisini tetikleyebilir. Bu durum, nefes darlığına ve kontrolsüz nefes alıp vermeye neden olabilir, bu da boğulma riskini artırır.

Prof. Lee Hill'in çalışmaları, soğuk suya maruz kalmanın vücut üzerindeki stres tepkisini artırarak, özellikle kalp ve dolaşım sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ortaya koymakta.

Bununla birlikte, soğuk suya düzenli maruz kalmanın bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve stresi azaltabileceği de belirtilmektedir. Ancak, bu tür faaliyetlere başlamadan önce, özellikle kalp rahatsızlığı olanlar veya soğuğa karşı duyarlı kişiler için tıbbi bir değerlendirme yapılması önemli.

Uzmanlar, serinlemek için suya girerken dikkatli olmanın önemini vurgulamakta.

Dr. Pantelis T. Nikolaidis, soğuk suya maruz kalmanın potansiyel faydalarının yanı sıra, özellikle yüzme becerisi düşük olanlar veya sağlık sorunları olanlar için riskleri de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Serinlemek amacıyla suya girmek, özellikle soğuk suda yüzme, dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılmalı.

Uzmanlar, suya giriş öncesinde sağlık durumunun değerlendirilmesi, yüzme becerilerinin gözden geçirilmesi ve suya girişin kademeli olarak yapılmasını önermektedir. Bu önlemler, soğuk suyun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanırken, potansiyel tehlikeleri en aza indirgemeye yardımcı olabilir.

Kardiyolog Prof. Dr. Ayşe Yılmaz:

"Soğuk suya girmek, kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi riskini önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, risk altındaysanız soğuk suya girerken çok dikkatli olmanız gerekir."

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Demir:

"Soğuk suya girdikten sonra göğüs ağrısı, nefes darlığı veya baş dönmesi gibi belirtiler yaşıyorsanız, derhal tıbbi yardım almanız gerekir."

SOĞUK SU KALP KRİZİ NEDEN TETİKLEYEBİLİR?

Soğuk suya ani maruz kalma, vücutta bir dizi fizyolojik reaksiyona yol açar. Bu reaksiyonlar şunlardır:

Kan damarlarının daralması: Soğuk suya girdiğinde, vücut ısısını korumak için kan damarları daralır.

Bu daralma, kalp kasına giden kan akışını da azaltabilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Kalp atış hızının artması: Soğuk su, kalp atış hızının artmasına neden olur. Bu da kalp üzerinde ek bir yük oluşturarak kalp krizi riskini tetikleyebilir.

Kan basıncının yükselmesi: Soğuk su, kan basıncının geçici olarak yükselmesine neden olabilir.

Yüksek tansiyon kalp krizi riskini önemli ölçüde artırır.

RİSK ALTINDA OLANLAR KİMLERDİR?

Soğuk suya maruz kalmanın kalp krizi riskini artırdığı kişiler şunlardır:

Kalp hastalığı olanlar: Koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği veya kalp kapakçığı hastalığı gibi kalp

hastalıkları olan kişiler, soğuk suya karşı daha savunmasızdır.

Yüksek tansiyon hastaları: Yüksek tansiyon, kalp krizi riskini önemli ölçüde artırır. Soğuk suya maruz kalma, yüksek tansiyon hastalarında kalp krizi riskini daha da artırabilir.

Diyabet hastaları: Diyabet, kalp hastalığı riskini artırır. Soğuk suya maruz kalma, diyabet hastalarında kalp krizi riskini tetikleyebilir.

Yaşlılar: Yaşlılarda kalp ve damar sistemi daha hassastır. Bu nedenle, soğuk suya maruz kalmanın kalp krizi riskini artırma olasılığı daha yüksektir.

SOĞUK SUYA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Soğuk suya girmenin kalp krizi riskini artırabileceğinin farkında olmak önemlidir. Risk altındaysanız, soğuk suya girerken dikkatli olmanız ve aşağıdaki önlemleri almanız gerekir:

Yavaş yavaş suya girin: Soğuk suya aniden girmek yerine, yavaş yavaş girerek vücudunuzun suya alışmasını sağlayın.

Çok uzun süre soğuk suda kalmayın: Kısa süreli soğuk suya maruz kalmak daha güvenlidir.

Yalnız yüzmekten kaçının: Mümkünse bir arkadaşınız veya aile üyenizle birlikte yüzün.

Soğuk suya girdikten sonra dinlenin: Soğuk suya girdikten sonra dinlenmek için zaman ayırın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız suya girmekten kaçının: Baş dönmesi, göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi belirtiler yaşıyorsanız, suya girmekten kaçının ve tıbbi yardım alın.