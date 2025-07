Serinliğin görünmez bedeli! Kör ediyor

Son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, havuz sularındaki klorun gözlerde tahrişten başlayarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Havuz sularını temiz tutmak için kullanılan klor, bakteri ve mikropları ortadan kaldırmak için etkili bir dezenfektan olsa da, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

İngiltere’de bulunan Londra Üniversitesi Göz Sağlığı Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, klorun gözün kornea tabakasına zarar verebileceğini ve uzun süreli maruziyetin kuru göz sendromu gibi kronik sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. John Marshall, “Klor, göz yüzeyindeki koruyucu tabakayı tahrip ederek tahriş, kızarıklık ve hatta enfeksiyon riskini artırıyor. Özellikle hassas göz yapısına sahip bireylerde bu etkiler daha belirgin” dedi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden göz sağlığı uzmanı Dr. Maria Aaron ise klorun, havuz suyundaki organik maddelerle reaksiyona girerek kloramin adı verilen kimyasal bileşikler oluşturduğunu belirtti.

Kloraminler, gözlerde yanma, batma ve bulanık görme gibi semptomlara neden olabiliyor.

Dr. Aaron, “Havuz suyunun pH dengesi iyi ayarlanmadığında, kloraminlerin etkisi daha yıkıcı oluyor. Bu durum, özellikle çocuklar ve kontakt lens kullananlar için riski artırıyor” uyarısında bulundu.

Havuzda serinlik arayanlara uzmanlardan kritik uyarı

SON ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli olarak havuza giren bireylerde klor maruziyetinin kornea epitel hücrelerinde hasara yol açabileceğini ortaya koydu.

Çalışma, haftada üç kez veya daha fazla havuza giren kişilerde göz kuruluğu ve konjonktivit riskinin %30 daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, klorun neden olduğu tahrişin, uzun vadede kornea ülseri gibi ciddi komplikasyonlara zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Prof. Oto, “Havuz suyundaki klor, gözün doğal gözyaşını etkileyerek koruyucu bariyeri zayıflatıyor. Bu da enfeksiyonlara karşı gözü savunmasız bırakıyor” dedi.

Özellikle alerjik bünyeye sahip bireylerde klorun tetikleyici bir faktör olduğunu belirten Oto, düzenli havuz kullanımı sonrası göz muayenesinin önemine dikkat çekti.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uluslararası Göz Sağlığı Birliği’nin (International Agency for the Prevention of Blindness) başkanı Dr. Rupert Bourne, havuz suyuyla temas sonrası göz sağlığını korumak için basit ama etkili önlemler önerdi:

“Havuzdan çıktıktan hemen sonra gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve suni gözyaşı damlaları kullanın. Ayrıca, yüzerken mutlaka su geçirmez yüzücü gözlüğü takın.”

Bourne, kontakt lens kullanıcılarının havuza lensle girmemesi gerektiğini, çünkü lenslerin kloraminleri tutarak enfeksiyon riskini artırabileceğini vurguladı.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden Dr. Stephanie Watson ise havuz suyunun klor seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Havuz işletmecileri, klor seviyesini 1-3 ppm (milyonda bir) aralığında tutmalı ve pH seviyesini 7.2-7.8 arasında dengelemeli. Bu, göz ve cilt tahrişini en aza indirir” dedi.

Havuz keyfi kabusa dönmesin! Uzman isim çocuklar için uyardı! Nelere dikkat etmelisiniz?

UZMANLAR, HAVUZ KEYFİNİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Yüzücü gözlüğü kullanın: Gözlerinizi klorlu sudan korumak için kaliteli bir yüzücü gözlüğü tercih edin.

Havuza lensle girmeyin: Kontakt lensler, kloraminleri ve mikropları tutarak enfeksiyon riskini artırabilir.

Havuz sonrası gözlerinizi yıkayın: Temiz su veya suni gözyaşı ile gözlerinizi temizleyerek klorun etkisini azaltın.

Düzenli göz muayenesi yaptırın: Özellikle sık havuz kullananlar, olası sorunları erken teşhis için göz doktoruna başvurmalı.

GÜVENLİ HAVUZ KEYFİ MÜMKÜN

Havuzlar, yaz aylarında serinlemenin en keyifli yollarından biri olsa da, klorun göz sağlığı üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, klorun yol açabileceği tahrişten kornea hasarına kadar geniş bir risk yelpazesine işaret etti. Ancak doğru önlemlerle bu riskler en aza indirilebilir.

Uzmanlar, hem bireylerin hem de havuz işletmecilerinin bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.