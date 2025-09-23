Serkan Keskin’in baba nöbetleri başladı: Güneş’le yeni bir sayfa!

Başarılı oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Dün akşam bir mekanda görülen Serkan Keskin, babalık sevincini basın mensuplarıyla paylaştı.

Meriç Aral, Medcezir ve Sandık Kokusu gibi dizilerle tanınırken, Serkan Keskin ile 5 yıllık ilişkilerini geçen yıl eylül ayında evlilikle taçlandırdı.

Nikah sonrası bebek müjdesi veren çift, oğullarına kavuştu. Keskin, eşiyle ortaklaşa bebek baktıklarını ve bu mutluluğu yaşadığını ifade etti.

Ünlü çiftin mutlu evliliği devam ederken, Meriç Aral’ın hamile olduğu öğrenilmişti. Oyuncu, bebeğin erkek olduğunu duyurmuştu. Çiftin ilk oğulları dünyaya geldi ve Güneş koydular.

"HİÇ YAŞAMADIĞIM BİR MUTLULUK"

Baba Serkan Keskin, muhabirlere, “Tarif edemeyeceğim, daha önce hiç yaşamadığım mutluluk içindeyim. Sezaryen doğum oldu, ben de ameliyattaydım Meriç ile birlikte. İnanılmaz bir şey. Baya saçı var” dedi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in oğulları dünyaya geldi: Adı Güneş!

Babalık heyecanını yaşayan Keskin, bir mekanda görüntülendi. Basınla kısa bir sohbet yapan oyuncu, bebekten sonra hayatındaki değişimleri anlattı.

BABALIK HEYECANI

Oğullarına eşiyle birlikte baktıklarını belirten Keskin, “18 gün sonra ilk defa yemek yemeğe çıktım. Çok güzel bir duygu. Hemen de eve gitmek istiyorum. Bebeğin altını değiştirmeyi öğrendim, zaten başka çaren yok.

Yardımlaşıyoruz. Birimizin uyuması, birimizin de bakması lazım. Anneye yardım olsun diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gece nöbetleri mama annede olduğu için annede” dedi.

Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğünü 3. kez ertelendi

