Serkan Özbalta: Güzel bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum

Özbalta, galibiyetin ardından oyuncularını tebrik etti ve maçın zorluğuna rağmen takımının gösterdiği özveriyi vurguladı.

İYİ HAZIRLIK VE COŞKULU BAŞLANGIÇ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Serkan Özbalta, yoğun bir haftanın ardından güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti. Takımın ciddiyetle hazırlandığını ve seyircilerini mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Özbalta, maçın başında coşkuyla başladıklarını ve 8. dakikada buldukları golle öne geçtiklerini söyledi. Ayrıca, Ümraniyespor’un da ciddi bir mücadele sergilediğini ve maçın her iki takım açısından da zorlu geçtiğini dile getirdi.

TAKIM SAVUNMASI VE İKİNCİ YARI STRATEJİSİ

Özbalta, ilk yarıda gösterilen takım savunmasını övdü. Teknik direktör, oyuncularının beş aydır süren çalışmalarının meyvesini verdiğini ve disiplinli bir savunma anlayışının sonucu olarak devreyi önde tamamladıklarını belirtti. İlk yarı bitmeden birkaç kontratak pozisyonu bulduklarını da ekleyen Özbalta, ikinci yarıda formasyon değişikliği yaparak oyuncularının özgüvenini artırmaya çalıştıklarını söyledi.

ÜMRANİYESPOR’UN MÜCADELESİ

“Ümraniyespor’un mücadelesinden son derece memnun kaldım” diyen Özbalta, her iki takımın da son saniyeye kadar ciddi bir mücadele sergilediğini ve bunun sahada net bir şekilde hissedildiğini vurguladı. Özbalta, Ümraniyespor’un boy ortalaması açısından üstünlük kurmaya çalıştığını ve özellikle duran toplarda etkili olabileceklerini bildiklerini belirtti. Bu yüzden oyuncularını buna yönelik çalıştırdıklarını ifade etti.

THOMAS’IN SAKATLIĞI VE SON DAKİKALARDA STRATEJİK DEĞİŞİKLİK

Özbalta, maç sırasında Thomas’ın kasık problemi yaşadığını ve bu yüzden takımda uzun boylu oyuncu eksikliği yaşadıklarını söyledi. Ancak, Thomas’ın önemli bir gol attığını ve sonrasında oyun stratejisini değiştirerek savunmayı daha da güçlendirdiklerini belirtti. Son dakikalarda, Thomas’ın sakatlığının ilerlememesi için iki stoperin arasında kalmasını istediklerini ve 5-3-2 formasyonuna döndüklerini ifade etti.

TARAFTAR DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Serkan Özbalta, maçın sonunda tribünlerdeki coşkulu taraftarın desteğini takdir etti. Özbalta, oyuncularının ve takımın, taraftarların desteğiyle maçı kazandığını belirterek, galibiyeti tüm şehre ve Çorum taraftarlarına armağan etti. Ayrıca, oyuncularına ve taraftarlara teşekkür ederek, maçın sonunda herkesin mutluluğunu paylaştığını söyledi.