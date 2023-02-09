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SPK Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durdurulduğunu açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:21
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Sermaye Piyasası Kurulu SPK: Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

SPK Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durdurulduğunu açıkladı
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SPK, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle fon işlemlerine ilişkin ilke kararlarını yayımladı.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, depremler nedeniyle Borsa İstanbul AŞ pay piyasasının kapalı olması sebebiyle 8 Şubat'tan itibaren piyasa yeniden açılıncaya kadar portföy saklayıcısının bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar, unvanında döviz, para piyasası ve kısa vadeli ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında yabancı ibaresi yer alan fonlar, katılım şemsiye fonuna bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonların TEFAS işlemleri de durdurulmuştur."

Aynı şekilde, BEFAS işlemlerinin de durdurulduğu aktarılan duyuruda, "Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonları için değerleme tarihi 8 Şubat olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak pay piyasasının açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır." bilgisi verildi.

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