Sert sözler: Nerede arkadaş bu Aboubakar. Daha önce de sizi sattı

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a yenildiği maçtan sonra Aboubakar'la ilgili sert konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sert sözler: Nerede arkadaş bu Aboubakar. Daha önce de sizi sattı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a yenildiği maçtan sonra Aboubakar'la ilgili konuştu.

Toroğlu, "Bugün Beşiktaş'a bakıyorum. Çok eksik var. Aboubakar yine yok. Neymiş hasta olmuş hastanede yatmış. İyileşmiyor mu? Nerede arkadaş bu Aboubakar? Daha önce de sizi sattı. Ben böyle adamı almam arkadaş" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi de "Maça göre yeniden aday olup olmayacağına karar veriyor. Kazanınca oluyor, kaybedince ortada kimse yok" diye eleştirdi.

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